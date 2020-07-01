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Новый образ Деми Мур «состарил» актрису

Сегодня, 00:48
Кинозвезда Деми Мур выложила в сеть фото в новом облике, вызвавшем шквал критики.

Новый образ Деми Мур «состарил» актрису
Деми Мур, пожалуй, впервые в своей карьере, стала блондинкой. Всё ради роли в новом проекте - сериале "Дивный новый мир" по произведению Олдоса Хаксли, показ которого уже стартовал. Мур исполнила роль матери главного героя и появилась на экране с непривычным цветом волос.

Новый образ Деми Мур «состарил» актрису


Новый образ Деми Мур «состарил» актрису


Поклонников во всей этой истории с новым образом порадовало только одно: светлые волосы - парик. "Выглядит ужасно, хорошо, что это парик!", "Совершенно не идёт Деми, сильно старит" - комментируют кадры подписчики 57-летней актрисы. Получается, что правило, когда светлые волосы автоматически делают женщину моложе своих лет, работает не всегда.

Новый образ Деми Мур «состарил» актрису


Новый образ Деми Мур «состарил» актрису

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Ключевые слова: Деми Мур

Количество просмотров: 1 261
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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Новый образ Деми Мур «состарил» актрису Кинозвезда Деми Мур выложила в сеть фото в новом облике, вызвавшем шквал критики.
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