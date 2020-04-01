Блогер MelAnnett рассказала, как участница её марафона уменьшила талию на 21 сантиметр

Анна Мельникова, известная в сети, как MelAnnett, каждый день возвращает женщинам их красоту и молодость.Анна знает, как сделать спину здоровой, убрать второй подбородок, помочь похудеть и решить некоторые хронические проблемы. В недавнем интервью она рассказала про свои авторские марафоны, собственные тренировки, занятия на валике с мужем и даже про суд за авторские права.Восемь лет назад, после первых родов, я увидела свою фотографию в профиль. Это было неожиданно неприятно. Я из тех людей, которые любят себя. Мне повезло родиться в семье любящих родителей. С самого детства мне привили, что я – высшая ценность. И вдруг на фото я вижу себя – сутулая «красавица» с вдовьим горбом и вторым подбородком. Видите, да?С этого начались мои изменения. Я стала изучать и пробовать на себе все доступные методики, начиная с тех, которые известны миру сотни лет. И постепенно отражение в зеркале менялось в самую лучшую сторону. Но самое главное – я стала чувствовать себя лучше! Одним из первых в моем арсенале появился валик. Я оценила его действенность и стала записывать видео для таких же, как и я, только что родивших молодых женщин. Это получило неожиданно много восторженных откликов. Так родился мой блог.Когда я стала получать первые результаты, свои и моих подписчиков, я поняла – валик и правда «Чудо». Сегодня, в моем магазине натуральной косметики, есть даже соответствующий раздел «Чудо-валик», «Чудо-банки». Если говорить про результаты, то они все прекрасны: поднятие почек, избавление от болей в критические дни, хронических болей в спине, выравнивание прикуса, улучшение зрения, уменьшение талии до двадцати одного сантиметра и многое другое. Валик без преувеличения творит чудеса!