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Блогер MelAnnett рассказала, как участница её марафона уменьшила талию на 21 сантиметр

Вчера, 17:10
Анна Мельникова, известная в сети, как MelAnnett, каждый день возвращает женщинам их красоту и молодость.

Блогер MelAnnett рассказала, как участница её марафона уменьшила талию на 21 сантиметр
Анна Мельникова, известная в сети, как MelAnnett, каждый день возвращает женщинам их красоту и молодость.

Блогер MelAnnett рассказала, как участница её марафона уменьшила талию на 21 сантиметр


Анна знает, как сделать спину здоровой, убрать второй подбородок, помочь похудеть и решить некоторые хронические проблемы. В недавнем интервью она рассказала про свои авторские марафоны, собственные тренировки, занятия на валике с мужем и даже про суд за авторские права.

Расскажи, как тебе пришла идея создать авторские марафоны? Что стало началом пути?

Восемь лет назад, после первых родов, я увидела свою фотографию в профиль. Это было неожиданно неприятно. Я из тех людей, которые любят себя. Мне повезло родиться в семье любящих родителей. С самого детства мне привили, что я – высшая ценность. И вдруг на фото я вижу себя – сутулая «красавица» с вдовьим горбом и вторым подбородком. Видите, да?

Блогер MelAnnett рассказала, как участница её марафона уменьшила талию на 21 сантиметр


С этого начались мои изменения. Я стала изучать и пробовать на себе все доступные методики, начиная с тех, которые известны миру сотни лет. И постепенно отражение в зеркале менялось в самую лучшую сторону. Но самое главное – я стала чувствовать себя лучше! Одним из первых в моем арсенале появился валик. Я оценила его действенность и стала записывать видео для таких же, как и я, только что родивших молодых женщин. Это получило неожиданно много восторженных откликов. Так родился мой блог.

Каждый день ты помогаешь множеству женщин обрести здоровье, вернуть молодость и красоту. Какие самые удивительные результаты были у девушек, прошедших твои марафоны? На что способен «чудо»-валик?

Когда я стала получать первые результаты, свои и моих подписчиков, я поняла – валик и правда «Чудо». Сегодня, в моем магазине натуральной косметики, есть даже соответствующий раздел «Чудо-валик», «Чудо-банки». Если говорить про результаты, то они все прекрасны: поднятие почек, избавление от болей в критические дни, хронических болей в спине, выравнивание прикуса, улучшение зрения, уменьшение талии до двадцати одного сантиметра и многое другое. Валик без преувеличения творит чудеса!

Блогер MelAnnett рассказала, как участница её марафона уменьшила талию на 21 сантиметр


← Лолита официально развелась с пятым мужем

Ключевые слова: MelAnnett, Анна Мельникова

Количество просмотров: 2 171
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Блогер MelAnnett рассказала, как участница её марафона уменьшила талию на 21 сантиметр Анна Мельникова, известная в сети, как MelAnnett, каждый день возвращает женщинам их красоту и молодость.
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