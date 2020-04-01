Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа

Свежее фото 22-летней Кайли Дженнер - лишнее доказательство того, насколько внешность звезд может меняться благодаря макияжу, фотошопу и различным фильтрам. Карантин, позволивший очень многим людям буквально наплевать на свой внешний вид и, например, перестать соблюдать диету, показывает истинное лицо не только обычных людей, но и знаменитостей.Одной из таких "жертв реальности" и стала Кайли - фотографы застали её на короткой встрече с подругой возле собственного дома. На лице девушки не было ни капли макияжа, волосы были собраны в простой пучок, наряд также соответствовал расслабленному домашнему образу - в таком виде в ней сложно узнать гламурную диву с идеальным тоном кожи.