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Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа

Сегодня, 00:32
Модель и светская львица Кайли Дженнер нарушила карантин и вышла на улицу без капли макияжа - поклонники в шоке.

Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа
Свежее фото 22-летней Кайли Дженнер - лишнее доказательство того, насколько внешность звезд может меняться благодаря макияжу, фотошопу и различным фильтрам. Карантин, позволивший очень многим людям буквально наплевать на свой внешний вид и, например, перестать соблюдать диету, показывает истинное лицо не только обычных людей, но и знаменитостей.

Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа


Одной из таких "жертв реальности" и стала Кайли - фотографы застали её на короткой встрече с подругой возле собственного дома. На лице девушки не было ни капли макияжа, волосы были собраны в простой пучок, наряд также соответствовал расслабленному домашнему образу - в таком виде в ней сложно узнать гламурную диву с идеальным тоном кожи.

Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа


Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа


Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 3 081
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, pinterest.com, eonline.com

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Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа Модель и светская львица Кайли Дженнер нарушила карантин и вышла на улицу без капли макияжа - поклонники в шоке.
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