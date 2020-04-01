Одной из таких "жертв реальности" и стала Кайли - фотографы застали её на короткой встрече с подругой возле собственного дома. На лице девушки не было ни капли макияжа, волосы были собраны в простой пучок, наряд также соответствовал расслабленному домашнему образу - в таком виде в ней сложно узнать гламурную диву с идеальным тоном кожи.
Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа
Сегодня, 00:32
Модель и светская львица Кайли Дженнер нарушила карантин и вышла на улицу без капли макияжа - поклонники в шоке.
Свежее фото 22-летней Кайли Дженнер - лишнее доказательство того, насколько внешность звезд может меняться благодаря макияжу, фотошопу и различным фильтрам. Карантин, позволивший очень многим людям буквально наплевать на свой внешний вид и, например, перестать соблюдать диету, показывает истинное лицо не только обычных людей, но и знаменитостей.
Одной из таких "жертв реальности" и стала Кайли - фотографы застали её на короткой встрече с подругой возле собственного дома. На лице девушки не было ни капли макияжа, волосы были собраны в простой пучок, наряд также соответствовал расслабленному домашнему образу - в таком виде в ней сложно узнать гламурную диву с идеальным тоном кожи.
Одной из таких "жертв реальности" и стала Кайли - фотографы застали её на короткой встрече с подругой возле собственного дома. На лице девушки не было ни капли макияжа, волосы были собраны в простой пучок, наряд также соответствовал расслабленному домашнему образу - в таком виде в ней сложно узнать гламурную диву с идеальным тоном кожи.
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Ключевые слова: Кайли Дженнер
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Количество просмотров: 3 081
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, pinterest.com, eonline.com
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Автор фото: instagram.com, pinterest.com, eonline.com
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Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа Модель и светская львица Кайли Дженнер нарушила карантин и вышла на улицу без капли макияжа - поклонники в шоке.
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