«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте

Пока большинство жителей Земли вынужденно сидит дома из карантина пандемии коронавируса, и думает, чем ещё себя занять, Ирина Шейк решила вспомнить прошлое и нашла в своём архиве очаровательную фотографию. На снимке будущая мировая звезда подиумов и глянцевых обложек запечатлена в 14-летнем возрасте.Уже тогда можно было смело сказать, что такая девушка точно не останется незамеченной - потрясающая фигура у Ирины была уже в юности: "Не девушка, а мечта!" - гласят комментарии подписчиков Шейк. Модель в качестве подписи к кадру указала лишь возраст: "14". Напомним, что Ирина Шейк родилась в январе 1986 года в Челябинской области. В 2004 году она победила в Челябинском конкурсе красоты, и обратила на себя внимание представителей модельного бизнеса. Уже спустя год началась её модельная карьера в Европе, а следом и в США.