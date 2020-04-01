Уже тогда можно было смело сказать, что такая девушка точно не останется незамеченной - потрясающая фигура у Ирины была уже в юности: "Не девушка, а мечта!" - гласят комментарии подписчиков Шейк. Модель в качестве подписи к кадру указала лишь возраст: "14". Напомним, что Ирина Шейк родилась в январе 1986 года в Челябинской области. В 2004 году она победила в Челябинском конкурсе красоты, и обратила на себя внимание представителей модельного бизнеса. Уже спустя год началась её модельная карьера в Европе, а следом и в США.
«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте
Вчера, 03:09
Модель Ирина Шейк обновила свой блог редким архивным кадром.
Пока большинство жителей Земли вынужденно сидит дома из карантина пандемии коронавируса, и думает, чем ещё себя занять, Ирина Шейк решила вспомнить прошлое и нашла в своём архиве очаровательную фотографию. На снимке будущая мировая звезда подиумов и глянцевых обложек запечатлена в 14-летнем возрасте.
Уже тогда можно было смело сказать, что такая девушка точно не останется незамеченной - потрясающая фигура у Ирины была уже в юности: "Не девушка, а мечта!" - гласят комментарии подписчиков Шейк. Модель в качестве подписи к кадру указала лишь возраст: "14". Напомним, что Ирина Шейк родилась в январе 1986 года в Челябинской области. В 2004 году она победила в Челябинском конкурсе красоты, и обратила на себя внимание представителей модельного бизнеса. Уже спустя год началась её модельная карьера в Европе, а следом и в США.
Уже тогда можно было смело сказать, что такая девушка точно не останется незамеченной - потрясающая фигура у Ирины была уже в юности: "Не девушка, а мечта!" - гласят комментарии подписчиков Шейк. Модель в качестве подписи к кадру указала лишь возраст: "14". Напомним, что Ирина Шейк родилась в январе 1986 года в Челябинской области. В 2004 году она победила в Челябинском конкурсе красоты, и обратила на себя внимание представителей модельного бизнеса. Уже спустя год началась её модельная карьера в Европе, а следом и в США.
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Ключевые слова: Ирина Шейк
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Количество просмотров: 5 044
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте Модель Ирина Шейк обновила свой блог редким архивным кадром.
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