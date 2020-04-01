Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте

Вчера, 03:09
Модель Ирина Шейк обновила свой блог редким архивным кадром.

«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте
Пока большинство жителей Земли вынужденно сидит дома из карантина пандемии коронавируса, и думает, чем ещё себя занять, Ирина Шейк решила вспомнить прошлое и нашла в своём архиве очаровательную фотографию. На снимке будущая мировая звезда подиумов и глянцевых обложек запечатлена в 14-летнем возрасте.

«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте


Уже тогда можно было смело сказать, что такая девушка точно не останется незамеченной - потрясающая фигура у Ирины была уже в юности: "Не девушка, а мечта!" - гласят комментарии подписчиков Шейк. Модель в качестве подписи к кадру указала лишь возраст: "14". Напомним, что Ирина Шейк родилась в январе 1986 года в Челябинской области. В 2004 году она победила в Челябинском конкурсе красоты, и обратила на себя внимание представителей модельного бизнеса. Уже спустя год началась её модельная карьера в Европе, а следом и в США.

«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте


«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте


«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте


«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте

← Катя Гордон провела расследование на тему «коронавирусного чипа»

Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 5 044
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

«Просто огонь!»: Ирина Шейк показала себя в 14-летнем возрасте Модель Ирина Шейк обновила свой блог редким архивным кадром.
Катя Гордон провела расследование на тему «коронавирусного чипа» После того, как в прессе появились новости о таинственном чипе, который внедрят всем гражданам России, Катя Гордон решила все разузнать
Агата Муцениеце рассказала о жизни после скандального разрыва с мужем О разводе актерской пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стало известно в конце февраля.
Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих принципах Талантливая и перспективная исполнительница авторских песен Ирина Павлова, известная под псевдонимом #PavLova, дала небольшое интервью.
Нюша прикрыла обнажённое тело подушкой Многие звёзды продолжают принимать участие в набирающем популярность челлендже #quarantinepillowchallenge, смысл которого заключается в том, чтобы сделать платье из подушки, но певица Нюша "пошла дальше всех".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.