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«Расхламите» свой дом»: певица LAUTA дала 10 советов, как провести карантин с пользой

Сегодня, 17:35
Юлия Лаута не только певица, но мастер спорта по художественной гимнастике.

«Расхламите» свой дом»: певица LAUTA дала 10 советов, как провести карантин с пользой
Она ведет свой блог в инстаграм, а в прямых эфирах делится эффективными упражнениями для укрепления фигуры и иммунитета. Её карантинные тренировки проходят по утрам, а у тех, кто не успевает присоединиться к прямому эфиру, есть возможность позаниматься в течение дня, так как видео сохраняется 24 часа.

«Расхламите» свой дом»: певица LAUTA дала 10 советов, как провести карантин с пользой


Кроме того, Юля показывает упражнения из фейсбилдинга, а так же дает полезные советы, как провести карантин с максимальной пользой для себя и своих близких. Вот некоторые из них:

1. Занимайтесь фитнесом. Он сейчас просто необходим каждый день, так как мы ограничены в передвижениях. Обязательно нужно восполнять это спортом.

2. «Расхламите» свой дом. У нас появилось то драгоценное свободное время, когда мы можем разобрать наш гардероб, отложить отжившие себя вещи, ведь каждая вещь в доме забирает нашу энергию. И если она вам не нужна, вы ею не пользуетесь, то энергия не восполняется, а идёт в минус. Представьте сколько у нас таких вещей! Давайте расчистим энергию в нашем доме.

3. Записывайтесь на онлайн занятия - вариантов сейчас очень много. Начинайте учить то, что давно хотели, но не было времени. Языки, психология, тренинги, все, что хотите. К тому же многие онлайн - ресурсы сделали свой контент бесплатным на время карантина.

4. Книги и аудиокниги - возьмите за правило читать или слушать хотя бы по 1 главе каждый день.

5. Подумайте в тишине о своём будущем, ведь у Вас на это наконец-то есть время! Кто Вы в будущем? Где работаете? Каково Ваше окружение? Сколько зарабатываете? И так далее. Все необходимо представить в деталях, ощутить. Напишите все это по пунктам на бумаге в настоящем времени, утвердительно, так, будто все это уже с вами произошло. Прочтите все пункты. Листок сверните и спрячьте подальше в шкаф. Пусть лежит, энергия запущена.

6. Расширяйте кругозор. Онлайн экскурсии в разрешении 4К по музеям мира – что может быть интереснее? Эрмитаж, Лувр и другие музеи мира. Онлайн трансляции оперы, балета и спектаклей. Венская опера, например, перешла на показы онлайн.

7. Учитесь готовить новые блюда! Продукты можно заказывать на дом. В интернете множество рецептов. Каждый день можно пробовать что -то новое и радовать своих близких.

8. Устройте скайп - вечеринку с друзьями. Созваниваемся в скайпе, выбираем диджея и танцуем перед камерами. Плюсы: не тратимся на такси после вечеринки, танцуем хоть в пижаме)

9. Сделайте, наконец, генеральную уборку дома. Ещё одно традиционное весеннее занятие. В этот раз это можно сделать в кайф, без стресса.

10. И конечно же, общайтесь больше с близкими. То, на что обычно у нас никогда не хватает времени. Если вы со своей семьей на карантине, просто общайтесь. Если вы не рядом, то говорите по скайпу. Наконец-то у нас появилось время для самых близких!


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Ключевые слова: Юлия Лаута, LAUTA

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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«Расхламите» свой дом»: певица LAUTA дала 10 советов, как провести карантин с пользой Юлия Лаута не только певица, но мастер спорта по художественной гимнастике.
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