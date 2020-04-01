«Расхламите» свой дом»: певица LAUTA дала 10 советов, как провести карантин с пользой

Кроме того, Юля показывает упражнения из фейсбилдинга, а так же дает полезные советы, как провести карантин с максимальной пользой для себя и своих близких. Вот некоторые из них:
1. Занимайтесь фитнесом. Он сейчас просто необходим каждый день, так как мы ограничены в передвижениях. Обязательно нужно восполнять это спортом.
2. «Расхламите» свой дом. У нас появилось то драгоценное свободное время, когда мы можем разобрать наш гардероб, отложить отжившие себя вещи, ведь каждая вещь в доме забирает нашу энергию. И если она вам не нужна, вы ею не пользуетесь, то энергия не восполняется, а идёт в минус. Представьте сколько у нас таких вещей! Давайте расчистим энергию в нашем доме.
3. Записывайтесь на онлайн занятия - вариантов сейчас очень много. Начинайте учить то, что давно хотели, но не было времени. Языки, психология, тренинги, все, что хотите. К тому же многие онлайн - ресурсы сделали свой контент бесплатным на время карантина.
4. Книги и аудиокниги - возьмите за правило читать или слушать хотя бы по 1 главе каждый день.
5. Подумайте в тишине о своём будущем, ведь у Вас на это наконец-то есть время! Кто Вы в будущем? Где работаете? Каково Ваше окружение? Сколько зарабатываете? И так далее. Все необходимо представить в деталях, ощутить. Напишите все это по пунктам на бумаге в настоящем времени, утвердительно, так, будто все это уже с вами произошло. Прочтите все пункты. Листок сверните и спрячьте подальше в шкаф. Пусть лежит, энергия запущена.
6. Расширяйте кругозор. Онлайн экскурсии в разрешении 4К по музеям мира – что может быть интереснее? Эрмитаж, Лувр и другие музеи мира. Онлайн трансляции оперы, балета и спектаклей. Венская опера, например, перешла на показы онлайн.
7. Учитесь готовить новые блюда! Продукты можно заказывать на дом. В интернете множество рецептов. Каждый день можно пробовать что -то новое и радовать своих близких.
8. Устройте скайп - вечеринку с друзьями. Созваниваемся в скайпе, выбираем диджея и танцуем перед камерами. Плюсы: не тратимся на такси после вечеринки, танцуем хоть в пижаме)
9. Сделайте, наконец, генеральную уборку дома. Ещё одно традиционное весеннее занятие. В этот раз это можно сделать в кайф, без стресса.
10. И конечно же, общайтесь больше с близкими. То, на что обычно у нас никогда не хватает времени. Если вы со своей семьей на карантине, просто общайтесь. Если вы не рядом, то говорите по скайпу. Наконец-то у нас появилось время для самых близких!