«Самые популярные звездные процедуры»: Врач косметолог Маргарита Налбандян рассказала о косметических предпочтениях знаменитостей

К счастью, в современном мире косметологические процедуры уже не делятся на элитные и доступные. А, чтобы выглядеть, как с обложки глянцевого журнала вовсе не обязательно копить миллионы и проводить процедуры с космическим ценником.
Звезды такие же люди, как и все мечтают сохранить кожу свежей, сияющей и подтянутой, особенно после долгих съемок и мероприятий. А раскроет тайны звездных процедур врач косметолог-дерматолог сети клиник ЦИДК Маргарита Налбандян.
● Мезотерапия
Многие звезды на протяжении нескольких лет прибегают к такой процедуре, как мезотерапия для того, чтобы кожа поддерживалась в идеальном состоянии: убираются мимические морщинки и иные возрастные изменения. Например, Шарлиз Терон голливудская актриса, которой исполнилось 44 года, несколько лет пользуется услугами косметолога, используя процедуру мезоинъекций. Также известно, что и наши российские знаменитости регулярно прибегают к «уколам красоты». Так, телеведущая Виктория Боня называет мезотерапию лучшим средством для похудения и подтягивания овала лица.
● Безинъекционная биоревитализация
Кроме мезотерапии, многие знаменитости любят спасать свою кожу с помощью такой процедуры, как безинъекционная биоревитализация. Так, в возрасте 61 год, Мадонна - американская певица – выглядит просто сногсшибательно. Ее неоднократно пытались подловить на использовании пластической хирургии, но, как оказалось, ее любимой процедурой является безинъекционная биоревитализация. Данная техника сохранения молодости абсолютно не травматична и безболезненна.
● Контурная пластика губ
Одной из самых популярных процедур у современных представительниц прекрасного пола является контурная пластика губ. Каждая девушка хочет придать губам больше объема, либо скорректировать форму. Например, известную актрису Джессику Симпсон обвиняли в установке имплантов, ринопластике и в регулярном использовании процедур, которые способствуют омоложению кожи. Но сама актриса признается, что делала только контурную пластику губ для того, чтобы придать им выразительность и сексуальность.
● Пилинги
Кроме инъекционных процедур для сохранения молодости и упругости кожи лица, пользуются спросом пилинги, которые благоприятно действуют на ороговевшие частички. Например, в последнее время герцогиню Кейт Миддлтон сопровождает множество вопросов по поводу того, что она выглядит слишком молодо для своих лет. Секрет прост, и он не заключается в том, что Кейт использует инъекционные процедуры, ей просто проводят курс пилингов, которые сокращают морщины и освежают цвет лица. Причем состав пилинга не совсем классический: натуральный пчелиный яд, который не травмирует кожу и стимулирует рост количества волокон эластина и коллагена, тем самым выравнивается рельеф лица. Тем временем провести пилинг можно и в Москве с той же эффективностью в ЦИДК. К тому же, стоит отметить, что такие процедуры следует проводить только под тщательным контролем специалиста, который проведет все необходимые анализы, перед началом курса для того, чтобы выявить аллергены в организме пациента.
● Эндосфера
Чтобы обладать прекрасной фигурой, стоит не только правильно питаться и заниматься фитнесом, но можно подтянуть мышцы с помощью такой процедуры, как эндосфера. Данная техника помогает убрать жировые отложения, избавляет от лишних килограммов, уменьшает объемы. Кроме этого, обеспечивает быструю подтяжку кожного покрова после резкого похудения и сокращает количество растяжек. Помимо внешних изменений, эндосфера рекомендована для лечения и профилактики застоя лимфы и венозных отеков. Процедура пользуется у российских звезд, как Оксаны Самойловой, Анфисы Чеховой, Ксении Бородиной и многих других.
Любой современный человек в сумасшедшем темпе повседневной жизни, независимо от пола хочет сохранить свою молодость и красоты. Особенно те, кто каждый день сталкивается с сотнями объективами фотокамер. Поэтому, благодаря щадящим косметологическим процедурам, им удается сохранять свежесть и энергию своей внешности. Но стоит всегда помнить, что все способы стоит проводить под строгим контролем специалиста, а также помогать своему организму здоровым питанием.