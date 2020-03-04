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Красота на высоте: новый филиал сети клиник ЦИДК расположился в башне Империя

04.03.20 / 20:51
В одном из самых кипящих бизнес-пространствах Москвы появилось еще одно место, где можно насладиться атмосферой красоты и спокойствия.

Красота на высоте: новый филиал сети клиник ЦИДК расположился в башне Империя
Часто в спешке и суете мегаполиса на здоровье и красоту совсем не остается времени, а мелкие на первый взгляд проблемы не вызывают желания внести в свой график поход к специалисту.

Теперь контурная пластика, плазмолифтинг, мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия, аппаратная косметология и многие другие процедуры, совершенствующие красоту, доступны в новой клинике ЦИДК в башне Империя в Москва-Сити. Это шестой филиал сети клиник ЦИДК и второй в деловом центре столицы. Первый расположился в башне Федерация.

День Рождения нового пространства красоты случился в феврале, и сейчас для консультаций и проведения широкого спектра услуг уже доступны все высококвалифицированные специалисты.

Красота на высоте: новый филиал сети клиник ЦИДК расположился в башне Империя


- Для меня это большое и очень важное событие, - призналась в беседе с журналистами врач-дерматолог, косметолог и сооснователь сети клиник ЦИДК Татьяна Русина.

- Я по себе знаю, что самый важный ресурс в наши дни - это время, поэтому мы делаем все для комфорта пациентов и качественного исполнения работы, за одно посещение хочется сделать максимум процедур, чтобы хватило на месяц, и лицо было свежим и сияющим! С нашими врачами-косметологами - это возможно, так как каждый из них владеет всеми технологиями, представленными в клиники! В современном мире «Чтобы оставаться на месте, надо бежать!», что мы и делаем с момента основания, осваивая новые и современные стандарты, технологии и расширяя наши границы, открывая новые высокотехнологичные клиники. Поэтому у нас последние тренды мирового оборудования и инъекций. Мы даем пациентам возможность получить полный цикл процедур по эстетической медицине. Мечта, чтобы в одном месте была вся эстетическая медицина, стала реальностью и это ЦИДК!».

Красота на высоте: новый филиал сети клиник ЦИДК расположился в башне Империя

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Ключевые слова: Татьяна Русина, ЦДИК

Количество просмотров: 1 651
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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