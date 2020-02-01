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Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом

Сегодня, 03:58
Накануне 53-летнюю актрису Сальму Хаейк раскритиковали за чрезмерное использование ботокса.

Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом
Потрясающей форме и подтянутой фигуре голливудской звезды Сальмы Хайек можно только завидовать - далеко не каждая женщина, даже придерживающаяся здорового и активного образа жизни, выглядит так невероятно в 53 года. Однако среди восторженных комментариев к снимкам звезды с отдыха, нашлось место и критике - один из подписчиков личного блога актрисы написал, что Сальма использует слишком много ботокса: "Тебе это не нужно!" - гласит комментарий.

Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом


Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом


Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом


Неожиданно для всех, Хайек ответила на замечание и написала, что не применяла ботокс: "Однако спасибо за совет, потому что я подумала, что может быть для него уже пришло время" - иронично добавила Сальма. Ранее актриса признавалась, что считает пластическую хирургию в целом большим риском для здоровья: "Это самоуничтожение".

Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом


Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом


Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом


Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом

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Ключевые слова: Сальма Хайек

Количество просмотров: 2 691
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, eonline.com

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Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом Накануне 53-летнюю актрису Сальму Хаейк раскритиковали за чрезмерное использование ботокса.
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