Сальма Хайек ответила на обвинение в увлечении ботоксом

Потрясающей форме и подтянутой фигуре голливудской звезды Сальмы Хайек можно только завидовать - далеко не каждая женщина, даже придерживающаяся здорового и активного образа жизни, выглядит так невероятно в 53 года. Однако среди восторженных комментариев к снимкам звезды с отдыха, нашлось место и критике - один из подписчиков личного блога актрисы написал, что Сальма использует слишком много ботокса: "Тебе это не нужно!" - гласит комментарий.Неожиданно для всех, Хайек ответила на замечание и написала, что не применяла ботокс: "Однако спасибо за совет, потому что я подумала, что может быть для него уже пришло время" - иронично добавила Сальма. Ранее актриса признавалась, что считает пластическую хирургию в целом большим риском для здоровья: "Это самоуничтожение".