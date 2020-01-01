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Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020»

Сегодня, 03:40
Певица Гвен Стенании удивила публику большими изменениями во внешности.

Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020»
Подписчики 50-летней исполнительницы и лидера группы No Doubt Гвен Стефани всегда восхищались её естественной красотой. Однако на днях, после прошедшей в уикенд музыкальной премии "Грэмми", они заговорили о том, что звезда прибегла к помощи пластического хирурга. Действительно, на торжественной дорожке Стефани едва можно было узнать - её лицо довольно сильно изменилось. Поклонники винят в этом либо чрезмерное увлечение "уколами красоты", либо пластическую операцию.

Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020»


Сама Гвен всегда отрицала любое хирургическое вмешательство или предпочитала вовсе не комментировать эту тему. Возможно, вмешательства не было и теперь - просто все привыкли к образу певицы с ярким макияжем, а для "Грэмми" она выбрала сдержанный мейк с акцентом на глаза.

Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020»


Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020»


Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020»

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Ключевые слова: Гвен Стефани, Грэмми-2020

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Автор: Katarina

Автор фото: stylecaster.com, celebmafia.com, etonline.com, instagram.com

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Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020» Певица Гвен Стенании удивила публику большими изменениями во внешности.
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