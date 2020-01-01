Сама Гвен всегда отрицала любое хирургическое вмешательство или предпочитала вовсе не комментировать эту тему. Возможно, вмешательства не было и теперь - просто все привыкли к образу певицы с ярким макияжем, а для "Грэмми" она выбрала сдержанный мейк с акцентом на глаза.
Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020»
Сегодня, 03:40
Певица Гвен Стенании удивила публику большими изменениями во внешности.
Подписчики 50-летней исполнительницы и лидера группы No Doubt Гвен Стефани всегда восхищались её естественной красотой. Однако на днях, после прошедшей в уикенд музыкальной премии "Грэмми", они заговорили о том, что звезда прибегла к помощи пластического хирурга. Действительно, на торжественной дорожке Стефани едва можно было узнать - её лицо довольно сильно изменилось. Поклонники винят в этом либо чрезмерное увлечение "уколами красоты", либо пластическую операцию.
Сама Гвен всегда отрицала любое хирургическое вмешательство или предпочитала вовсе не комментировать эту тему. Возможно, вмешательства не было и теперь - просто все привыкли к образу певицы с ярким макияжем, а для "Грэмми" она выбрала сдержанный мейк с акцентом на глаза.
Сама Гвен всегда отрицала любое хирургическое вмешательство или предпочитала вовсе не комментировать эту тему. Возможно, вмешательства не было и теперь - просто все привыкли к образу певицы с ярким макияжем, а для "Грэмми" она выбрала сдержанный мейк с акцентом на глаза.
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Ключевые слова: Гвен Стефани, Грэмми-2020
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Количество просмотров: 3 679
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: stylecaster.com, celebmafia.com, etonline.com, instagram.com
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Автор фото: stylecaster.com, celebmafia.com, etonline.com, instagram.com
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Поклонники не узнали Гвен Стефани на премии «Грэмми-2020» Певица Гвен Стенании удивила публику большими изменениями во внешности.
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