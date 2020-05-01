Они покруче Ларф Крофт. Реальные девушки с оружием

Считается, что девушка, которая отлично водит машину или умеет стрелять - ещё более сексуальна и притягательна. Это как мужчина с обручальным кольцом на пальце.
Девушки говорят, что "женатики" им нравятся, потому что есть в этом какая-то "перчинка". Ну, а мужчины любят "опасных" представительниц прекрасного пола видимо по причине того, что и тут есть доля экстрима.
Представляем вам фотоподборку девушек с оружием. Какие Вам фото нравятся больше - постановочные или нет?
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Автор: Mysha
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